Врач назвала главные признаки «тихого инсульта»

https://static.news.ru/photo/95e2f9e2-6b5c-11eb-9d76-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Врач-невролог Аминат Долова назвала признаки «тихого инсульта», который не всегда проходит бессимптомно.

Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечёт за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга, — пояснила невролог в интервью «Аргументам и фактам».

По её словам, указывать на такое состояние могут следующие признаки: внезапно появившееся головокружение, нарушение походки или зрения, развитие косоглазия, потеря чёткости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

При появлении данных симптомов подтвердить или опровергнуть диагноз можно после обследования у врача, подчеркнула Долова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт Алка Патель рассказала, какой необычный симптом может быть предвестником инфаркта миокарда. По её словам, при подозрении на сердечный приступ необходимо обратить внимание на область живота. При инфаркте сердечная мышца погибает в связи с нехваткой кислорода. В это время повреждённая ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, стимулирующую нервные волокна, которые вызывают тошноту и рвоту.