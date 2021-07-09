Врач назвал условия обнуления российского штамма коронавируса

Очередная мутация коронавируса может возникнуть в любой точке земного шара, в том числе и в России. Как избежать возникновения отечественного варианта коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам врача, после появления индийского штамма люди стали думать , где на планете появится новый агрессивный вариант. Однако география не имеет значения, всё происходит по-другому, отметил Жемчугов.

Внутри вируса есть встроенный механизм, который постоянно меняется, там бусинки гена постоянно перескакивают с одного места на другое в стихийном порядке. Это можно сравнить с калейдоскопом. В результате этого происходит отбор самых благоприятных для вируса мутаций, чтобы он мог распространяться и размножаться. Где может произойти мутация — это случайный вариант, — сказал эксперт.

Однако чем больше вирус циркулирует, тем вероятнее шанс появления абсолютно смертоносного варианта. Чтобы этого не произошло, например, в России, необходимо повлиять на снижение количества вируса на территории страны. Для этого следует массово прививаться.

«Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться и вероятность мутации придёт к нулю», — резюмировал Жемчугов.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 стран по среднему числу прививок в день.