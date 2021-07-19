Врач назвал распространённую ошибку, ведущую к раку

Кариес, возникший в результате неправильной читски зубов, может привести к развитию онкологии. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» рассказал главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Ярёменко.

По словам врача, одной из главных функций иммунитета является «ловля» опухолевых клеток-мутантов, ежесекундно рождающихся в организме человека.

Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если её силы будут уходить на борьбу с инфекцией от гнилых зубов, то клетки-мутанты останутся без присмотра, что может спровоцировать развитие рака, — рассказал Ярёменко.

По словам медика, нелеченный кариес может стать причиной бактериального эндокардита — приобретённого порока сердца, заболеваний гайморовых пазух и гнойных воспалений мягких тканей.

Ярёменко призвал граждан чистить зубы дважды в день, утром делать это после завтрака, при этом не использовать ополаскиватель для рта, правильно выбирать щётки по жёсткости и менять их раз в три месяца или чаще.

Кроме того, не рекомендуется использовать зубной порошок, а зубную пасту следует подбирать с гигиенистом, которого необходимо посещать раз в полгода.

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