Врач назвал простой способ лучше засыпать и высыпаться

Решить проблемы со сном поможет способ «10-3-2-1». Об этом в своём TikTok рассказал врач Каран Радж.

По словам медика, за 10 часов до сна следует отказаться от напитков с кофеином. Именно столько времени требуется для выведения из организма данного вещества и нейтрализации его стимулирующего воздействия.

За три часа до сна следует прекратить приёмы большого количества пищи. Как отмечает Каран Радж, это позволит избежать ночных просыпаний и изжоги.

Кроме того, за несколько часов до сна медик рекомендует отказаться от алкоголя, так как его воздействие мешает фазе быстрого сна.

За два часа до сна нужно прекратить работать, а за час — пользоваться гаджетами, так как синий цвет дисплеев мешает организму вырабатывать мелатонин, контролирующий циклы сна и бодрствования.

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