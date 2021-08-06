Врач назвал простой способ лучше засыпать и высыпаться

Решить проблемы со сном поможет способ «10-3-2-1». Об этом в своём TikTok рассказал врач Каран Радж.
По словам медика, за 10 часов до сна следует
За три часа до сна следует прекратить приёмы большого количества пищи. Как отмечает Каран Радж, это позволит избежать ночных просыпаний и изжоги.
Кроме того, за несколько часов до сна медик рекомендует отказаться от алкоголя, так как его воздействие мешает фазе быстрого сна.
За два часа до сна нужно прекратить работать, а за час — пользоваться гаджетами, так как синий цвет дисплеев мешает организму вырабатывать мелатонин, контролирующий циклы сна и бодрствования.
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