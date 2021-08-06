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Врач назвал простой способ лучше засыпать и высыпаться

03:01, 06 августа 2021
Врач назвал простой способ лучше засыпать и высыпаться Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com/Global Look Press
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Решить проблемы со сном поможет способ «10-3-2-1». Об этом в своём TikTok рассказал врач Каран Радж.

По словам медика, за 10 часов до сна следует отказаться от напитков с кофеином. Именно столько времени требуется для выведения из организма данного вещества и нейтрализации его стимулирующего воздействия.

За три часа до сна следует прекратить приёмы большого количества пищи. Как отмечает Каран Радж, это позволит избежать ночных просыпаний и изжоги.

Кроме того, за несколько часов до сна медик рекомендует отказаться от алкоголя, так как его воздействие мешает фазе быстрого сна.

За два часа до сна нужно прекратить работать, а за час — пользоваться гаджетами, так как синий цвет дисплеев мешает организму вырабатывать мелатонин, контролирующий циклы сна и бодрствования.

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