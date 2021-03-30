Врач назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/3f3169bc-7a9e-11ea-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Отсутствие обоняния более чем через месяц после перенесённого COVID-19 говорит о проблемах в организме и служит поводом для обращения к врачу. Об этом заявил лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

В интервью радио Sputnik Зайцев пояснил , что проблемы с обонянием после коронавируса проходят в течение месяца. Снижение восприятия запахов имеет две составляющие: кондуктивную, когда проблемы наблюдаются на уровне слизистой носа, и сенсоневральную, при которой необходимо исследовать обонятельную зону головного мозга.

Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно. Если говорим про кондуктивную составляющую, помочь и можно, и нужно, — отметил врач.

Для назначения эффективного лечения врачу необходимо осмотреть полость носа и носоглотку пациента, провести ряд исследований.

При этом помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого необходимо тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая разные ароматы, но только не резкие, а мягкие и достаточно стойкие. Например, аромат базилика.

В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и «слушать» запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы. Можно делать по несколько вдохов 3‒4 раза в день, — сказал доктор Зайцев.

При этом вопрос обоняния следует решать как можно раньше, дабы избежать серьёзных последствий, когда человек с нарушением восприятия запахов просто не почувствует утечку газа, например.

Кроме того, доктор Зайцев считает, что без восприятия запахов может быть утрачен вкус к жизни и человек скатится в депрессию.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что переболевшие коронавирусом могут сохранять иммунитет к инфекции в течение шести месяцев. Об этом писал NEWS.ru.