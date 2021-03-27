Врач назвал мутацию, повышающую риск развития рака

https://static.news.ru/photo/4934d606-8fd8-11eb-ac89-96000091f725_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

При наличии в генах мутации CHEK2 возрастает риск развития онкологических заболеваний, заявил врач и телеведущий Евгений Греков.

По его словам, дефицит тестостерона и наличие этой мутации приводят к раку предстательной железы.

CHEK2 мы не можем поменять, — отметил специалист.

Греков также рекомендовал отказаться от использования «трав и биодобавок» при борьбе с гормональными сбоями. Он подчеркнул, что все, кто лечился подобными методами, пришли к нему через десять лет со словами «моему раку два года».

Это правда жизни. Дефицит тестостерона вызывает рак, — подытожил врач.

Он добавил, что теория о связи онкологии с аденомой простаты — «миф из прошлого», передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, кто больше всего подвержен риску развития рака толстой кишки, и дала рекомендации, которые помогут избежать болезни. По её словам, этот вид рака входит в пятёрку самых распространённых онкологических заболеваний.