Дерматолог Дебра Джалиман рассказала, что многие повседневные привычки приводят к появлению прыщей на лице. Она назвала пять основных причин возникновения акне.
Среди них обыкновенные наволочки, которые давно не меняли,
Когда вы спите, то потеете, на наволочке увеличивается количество пота и бактерий. Грязь и жир переносятся с подушки на кожу, что забивает поры, вызывает черные точки или угри, — подчеркнула она.
Кроме того, прыщи возникают после тренировок в зале, так как пот задерживает жир и грязь на коже. Ещё влияют бактерии на смартфоне, выдавливание акне и использование масляных средств для укладки волос.
Когда волосы трутся о лицо, кожа может впитывать это масло. Это засоряет поры, вызывая покраснение, прыщи и белые угри на лбу и вокруг линии роста волос, — заключила она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что квашеная капуста может быть крайне вредной для здоровья. В ряде случаев людям следует ограничить её употребление, а некоторым — и вовсе отказаться. В основном это касается людей, которые страдают от гипертонии и заболеваний, связанных с нарушением солевого обмена.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен