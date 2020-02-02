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Дерматолог Дебра Джалиман рассказала, что многие повседневные привычки приводят к появлению прыщей на лице. Она назвала пять основных причин возникновения акне.

Среди них обыкновенные наволочки, которые давно не меняли, передаёт Helth.

Когда вы спите, то потеете, на наволочке увеличивается количество пота и бактерий. Грязь и жир переносятся с подушки на кожу, что забивает поры, вызывает черные точки или угри, — подчеркнула она.

Кроме того, прыщи возникают после тренировок в зале, так как пот задерживает жир и грязь на коже. Ещё влияют бактерии на смартфоне, выдавливание акне и использование масляных средств для укладки волос.

Когда волосы трутся о лицо, кожа может впитывать это масло. Это засоряет поры, вызывая покраснение, прыщи и белые угри на лбу и вокруг линии роста волос, — заключила она.

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