Врач дала восемь советов, как избавиться от мигрени

https://static.news.ru/photo/de368d52-c4d1-11eb-bfc0-96000091f725_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Врач-терапевт Дивина Рамирес дала восемь советов людям, страдающих мигренью. Избавиться от недуга можно при помощи натуральных средств, приводит рекомендации доктора портал Backspain.news.

Хорошо снимают боль напитки с кофеином: кофе, чай, где основной ингредиент сужает сосуды и ограничивает кровоток. Однако чрезмерное количество кофеина может дать обратный эффект и вызвать головную боль.

Полезен при головной боли отдых в тёмной тихой комнате, так как мигрень повышает чувствительность к свету и шуму. Можно при этом использовать маску для сна, закрыть шторы, послушать расслабляющую музыку.

Холодные и горячие компрессы помогут также избавиться от мигрени. Холодный уменьшит приток крови и окажет обезболивающее действие, а горячий расслабит напряжённые мышцы. Можно принять душ или ванну.

Вдыхание аромата эфирного масла лаванды очень полезно при мигрени, оно же широко применяется для релаксации и снятии стресса. Масло можно вдыхать прямо из флакона, а можно капнуть несколько капель в аромалампу или воду для ванны.

Вода и богатые водой продукты — огурцы или арбуз — станут хорошей профилактикой головной боли. Обезвоживание часто уменьшает приток кислорода к мозгу, что и провоцирует мигрень.

Для того, чтобы избежать мигрени, доктор советует исключить из рациона некоторые продукты: красное и обработанное мясо, выдержанный сыр, продукты с искусственными ароматизаторами, добавками, алкоголь, маринованные, острые и молочные продукты.

Недостаток сна также может спровоцировать мигрень, поэтому лучше всего спать ночью от семи до восьми часов в сутки и избегать дневного сна. Очень хорошо помогает соблюдение режима: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Помогут облегчить боль при мигрени короткие прогулки, быстрые пробежки, мягкие растяжки. Но ни в коем случае нельзя делать интенсивные упражнения, так как это может только усугубить проблему.

Как сообщалось ранее, часто люди испытывают головную боль, которая связана с напряжением: она не опасна, но требует вмешательства специалистов. Есть виды боли, при которых следует вызывать скорую.