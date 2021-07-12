Врач дала советы по подготовке ребёнка к школе

Врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова рассказала, как подготовить ребёнка к школе и обезопасить его в этот период. В разговоре с NEWS.ru специалист заметила, что для профилактики каких-либо инфекций нужно вакцинироваться — перед 1 сентября стоит удостовериться, что у школьника сделаны все прививки, соответствующие специальному календарю.

Что же касается приёма витаминов и иммуномодулирующих препаратов, то медик уточнила, что приём таких лекарств в борьбе с инфекциями не имеет достаточной доказательной базы. Их можно употреблять для поддержания организма, однако сильно на них рассчитывать не стоит.

На что стоит обратить внимание родителям: если ребёнок идёт в школу, он перед этим должен пройти медосмотр. То есть он должен пройти соответствующих специалистов, — сказала Мурадова.

К примеру, перед школой обязательно стоит проверить остроту зрения. Если имеются какие-то проблемы, врач-окулист выпишет либо соответствующее лечение, либо посоветует, какие нужны очки, а также уточнит, за какой партой ребёнку стоит сидеть — поближе или подальше от доски. Также на осмотре у школьника проверят остроту слуха и физические способности. В зависимости от последних ребёнка определят в соответствующую группу по физкультуре.

Помимо этого, не лишним будет сдать минимальный набор анализов. Это будет полезно не только перед школой, но и в рамках профилактики различных заболеваний.

Процесс адаптации школьника, по словам врача, занимает от двух-трёх недель до 35 дней. В это время ребёнка лучше не нагружать — у него могут проявляться усталость, апатия и нежелание идти в школу. Если же симптомы сохраняются после месяца учёбы, то стоит обратиться к врачу.

Перед тем как ребёнку идти в школу, нужно заранее адаптировать его режим под школьный. За две недели, может быть, за три недели даже лучше, — добавила Мурадова.

Так как костно-мышечная система у ребёнка ещё не до конца развита, то существуют определённые требования к тяжести портфеля или ранца — он не должен весить больше 1,5 кг. При этом он должен плотно прилегать к спине и иметь достаточно широкие лямки.

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