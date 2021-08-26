Диетолог развеяла миф о продуктах, влияющих на давление

Решить проблему с повышенным артериальным давлением с помощью употребления определённых продуктов питания невозможно. Об этом «Народным Новостям» сообщила член Ассоциация диетологов Канады Наталья Нефёдова.

По её словам, распространённый миф о том, что жирная рыба помогает избавиться от гипертонии, является заблуждением. Повышенное давление — хроническое сердечно-сосудистое заболевание, которое часто наблюдается у людей с лишним весом. Давление корректируется только медикаментами.

Сначала у данной группы людей развивается метаболический синдром, который приводит впоследствии к высокому давлению. Но жирной рыбой здесь не поможешь, потому что нужно менять образ жизни целиком: снижение веса, правильное питание. То есть необходимо вести здоровый образ жизни, — объяснила Нефёдова.

Также, по мнению диетолога, не существует продуктов, которые критически влияли бы на давление. Так, если человек, принимающий таблетки от гипертонии, съест пару кусочков солёной селёдки или выпьет кофе, то, скорее всего, проблем не будет. Единственное, что может произойти, — отёк из-за соли.

Нефёдова добавила, что в случае отёков врачи прописывают мочегонные препараты, которые и так рекомендуются при повышенном давлении.

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