Врач рассказала, как снизить давление без лекарств

Если у человека незначительно поднялось давление, его состояние можно облегчить при помощи простых манипуляций. Например, открыть окно и проветрить помещение или освободить себя от тесной одежды и лечь, чтобы голова была слегка приподнята. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала врач-кардиолог Екатерина Савченко.

Кардиолог подчеркнула, что данные методы не являются полноценной заменой лекарственной терапии или посещения врача.

Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идёт о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьёзными жалобами, — предупредила Екатерина Савченко.

Основными методами снижения давления без лекарств, по словам эксперта, являются отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные умеренные физические нагрузки, поддержание оптимальной массы тела. Врач считает, что при соблюдении этих правил пациентам с первой степенью артериальной гипертонии медикаментозную терапию можно не назначать.

Савченко отметила, что конкретную причину повышения артериального давления можно выявить только у 5–10% пациентов. Чаще всего в этих случаях речь идёт о вторичной гипертонии, причиной которой может стать эндокринная патология, болезни почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы и коарктация аорты.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конец рассказал, что нормализовать давление помогут любые спортивные мероприятия.