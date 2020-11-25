ВОЗ заявила о возможной передачи COVID человеку от животных

https://static.news.ru/photo/8565fc7e-2f46-11eb-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. Об этом сообщил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.

Он рассказал, что существуют два возможных сценария передачи SARS-CoV-2 людям.

Согласно первому, вирус перешёл напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешёл на человека, — сказал он.

Как отметил Конингс, чтобы понять, какие изменения в вирусе важны для заражения, нужно найти ту его версию, которая ещё не адаптировалась к человеку. Это должно помочь создать более эффективные вакцины и лекарства. Эксперт ВОЗ отметил, что сейчас проходит ряд исследований с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для COVID.

При этом для них тоже понадобится вакцина. Конингс напомнил, что коронавирусу подвержены кошки и в какой-то степени собаки и если вирус будет циркулировать среди людей, то животных придётся тоже прививать.

Как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников считает, что в ближайшем будущем возникнут новые пики эпидемии COVID.