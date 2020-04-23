ВОЗ увидела позитивные перемены с COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/6b26fd62-8592-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвал оптимистичной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Темпы заболеваемости замедлились в последние три дня.

Число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек. По словам мэра Сергея Собянина, в больницы попали около 16 тысяч — остальные лечатся на дому.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в Москве для сдерживания распространения инфекции введены ограничения на передвижение по улице и посещение общественных мест. Кроме того, действует пропускной режим, регулирующий передвижение на личном и общественном транспорте.