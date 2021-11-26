ВОЗ: риск заболевания новым штаммом «омикрон» у переболевших людей выше

Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что по предварительным данным, лица, ранее перенёсшие коронавирусную инфекцию, могут иметь повышенный риск заражения открытым недавно новым штаммом коронавируса «омикрон». При этом известно, что наличие данного типа вируса в организме способны выявлять существующие ПЦР-тесты.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышенный риск повторного заражения с помощью «омикрон» (т.е. люди, которые ранее были заражены COVID-19, могут легче заразиться с помощью этого штамма) по сравнению с другими видами, вызывающими беспокойство, но информация ограничена, — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили , что на данный момент ведутся исследования, поэтому более подробные сведения будут доступны «в ближайшие дни и недели». Однако уже стало известно, что среди основного числа заболевших находятся молодые люди.

Также в сообщении говорится, что используемые сегодня ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

Ранее в организации заявили, что ещё не располагают данными о том, что «омикрон»-штамм может быть заразнее других вариантов коронавируса. Также пока остаётся неизвестным, передаётся ли новый вид COVID-19 быстрее, чем «дельта».

В Роспотребнадзоре заявили, что в России на данный момент не выявили случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Ведётся активная работа по секвенированию геномов COVID-19.