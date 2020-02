В организации уточнили, что вирусы не могут выжить в таких объектах, как посылки или письма.

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV .

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages. #KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ