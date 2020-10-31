Власти Москвы пока не планируют ограничивать перемещения по городу

https://static.news.ru/photo/2d45be1e-1b44-11eb-8977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Московские власти пока не собираются вводить в столице пропускной режим и ограничивать прогулки, заявил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и других странах мира, — приводит его слова ТАСС.

Министр правительства Москвы добавил, что в различных странах и городах местные власти по-разному реализуют системы по введению таких ограничений, так как они опираются на существующую инфраструктуру. Лысенко отметил, что, к примеру, во Франции осенью 2020 года доработали систему пропусков, которые теперь можно оформлять в цифровом виде.

Представитель правительства Москвы напомнил, что несмотря на отсутствие жёстких ограничений в российской столице, в городе действует ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Осенью для противодействия распространению коронавируса Москва пошла по пути перевода максимально возможного числа сотрудников на дистанционную работу, а также ввела систему чекинов в развлекательных заведениях и перешла на электронную продажу билетов в учреждения культуры, чтобы дать этим организациям возможность не останавливать их деятельность, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению представителей Роспортебнадзора, россиянам не стоит ждать выхода страны на пик по заболеваемости коронавирусом ранее начала или середины ноября, так как в регионах сохраняется непростая ситуация из-за разных дат начала роста.