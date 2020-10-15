Вирусологи считают, что заявлять о выходе на плато по COVID-19 пока рано

https://static.news.ru/photo/4dea10ba-0eca-11eb-b2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На сегодняшний день недостаточно статистической информации, чтобы говорить о выходе ситуации с ростом заражения коронавирусом в России на устойчивое плато, считают вирусологи.

Специалисты отмечают, что для определения плато надо сравнить данные за несколько дней, в этом случае стоит дождаться официальных данных по распространению коронавируса 19 октября, сообщают РИА Новости.

Стоит подождать несколько дней, и тогда станет ясно, добрались мы до плато или нет. Я думаю, до понедельника, там уже будет точно видно, — отмечает доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций института им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев солидарен с этой точкой зрения.

13-14-13 тысяч — колебания вокруг одних и тех же показателей. Но о каком плато можно говорить? Цифры прыгают всё-таки значительно. На всю страну, конечно, это не много, но тенденция пока не просматривается. Чтобы можно было говорить о выходе на плато, показатели должны быть очень родственными, плюс-минус 100 случаев, — отметил специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая заражения COVID-19.