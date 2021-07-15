Вирусологи опровергли миф о заразности человека после вакцинации
Сергей Попов
Сергей Попов
08:54, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Человек, привившийся от COVID, не становится заразным для окружающих, поскольку ни одна вакцина не содержит живой коронавирус. Об этом ТАСС рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.
После прививки могут появиться такие симптомы, как слабость, температура, боль в мышцах. Они являются нормальной реакцией на фрагменты микроорганизма, содержащиеся в вакцине. Их наличие свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает вакцину.
Врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, отметил, что после вакцинации человек может быть заразен для окружающих, только если он пришёл делать прививку уже заболевшим.
Однако в том случае, если человек был здоров и привился, он не может заражать, — подчеркнул специалист.
Ранее главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заверил, что вакцинация от коронавируса не провоцирует возникновение онкозаболеваний. Он отметил, что онкобольному, который не находится в процессе активного лечения и при отсутствии данных о серьёзной иммуносупрессии, не просто не противопоказано — ему нужно прививаться.