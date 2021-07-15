Вирусологи опровергли миф о заразности человека после вакцинации

Человек, привившийся от COVID, не становится заразным для окружающих, поскольку ни одна вакцина не содержит живой коронавирус. Об этом ТАСС рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

После прививки могут появиться такие симптомы, как слабость, температура, боль в мышцах. Они являются нормальной реакцией на фрагменты микроорганизма, содержащиеся в вакцине. Их наличие свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает вакцину.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, отметил, что после вакцинации человек может быть заразен для окружающих, только если он пришёл делать прививку уже заболевшим.

Однако в том случае, если человек был здоров и привился, он не может заражать, — подчеркнул специалист.

Ранее главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заверил, что вакцинация от коронавируса не провоцирует возникновение онкозаболеваний. Он отметил, что онкобольному, который не находится в процессе активного лечения и при отсутствии данных о серьёзной иммуносупрессии, не просто не противопоказано — ему нужно прививаться.