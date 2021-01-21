Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID грозит россиянам

https://static.news.ru/photo/938ba2de-5bd5-11eb-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус начал мутировать и распался на штаммы. Сейчас в мире обнаружили британскую, южноафриканскую и калифорнийскую разновидность опасного вируса, которые оказались более заразны, но на тяжесть течения болезни не влияют. О том, почему это произошло, какова угроза для жителей России и как им от этого защититься рассказал профессор-вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

В основе вируса лежит молекула РНК, представляющая собой длинную цепочку. Она состоит из последовательности четырёх компонентов: аденина, гуанина, цитозина и урацила. Для удобства ученые используют только буквы: АГЦУ. Эти компоненты могут выстраиваться в любой последовательности. Изменения бывают точечными, и тогда поведение вируса не меняется, пояснил Чепурнов.

Всё зависит от того, в каких условиях вирус существует. Если изменения у него произошли при случайном попадании к новому «хозяину» и ему так легче жить, то эта форма закрепится и вытеснит предыдущий вариант, — рассказал он «360».

Изучением мутаций коронавируса занимается организация GISAID. На специальном сайте в режиме реального времени они собирают все данные о мутациях. Первый вариант COVID-19 - 20B — он распространен больше всего и появился в начале пандемии. Второй вариант — 20C. В процентном соотношении он поразил менее 9% от всех заражённых. При этом количество обоих возбудителей сокращается.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вирусолог объяснил, опасен ли калифорнийский штамм коронавируса для россиян.