Вирусолог рассказал, как обезопасить себя во время путешествий

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, какие меры предосторожности нужно соблюдать во время поездок во время пандемии коронавирусной инфекции. Менять маски в транспорте и местах большого скопления людей необходимо каждые два часа. Кроме того, необходимо мыть руки и обрабатывать дезинфекторами, передаёт RT.

Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила, — рассказал вирусолог.

Альтштейн напомнил, что в транспорте и других местах массового скопления людей нужно обязательно носить маску и менять её примерно каждые два часа. Кроме того, он добавил, что необходимо как можно чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Как ранее отметил терапевт-токсиколог Алексей Водовозов, защиту от штамма «омикрон» коронавируса способен в десятки раз повысить так называемый гибридный иммунитет.

По его словам, в настоящее время у человека, перенёсшего COVID-19, есть большой шанс заразиться снова, поскольку новый штамм «омикрон» значительно отличается от «дельты», не говоря уже о более ранних версиях коронавируса. Вакцинация даёт более высокую защиту, но также не обеспечивает стопроцентной гарантии избежать заражения, так как штамм отличается повышенной вирулентностью.