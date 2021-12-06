Вирусолог рассказал, чем можно заменить маску на корпоративе

На корпоративе медицинскую маску можно заменить увлажняющими или интраназальными каплями. Такой совет дал врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости. По его мнению, капли создают в носу определённую биоплёнку, которая защищает слизистую от коронавируса. Закапывать в нос нужно до и после вечеринки.

Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект её присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определённую биоплёнку, чтобы в ней не распространялся вирус, — сказал специалист.

Тимаков пояснил, что важно не допустить пересыхания слизистой носа. Для этого капли нужно применять как до корпоратива, так и после. При этом перед вторым применением желательно промыть нос солевым раствором.

Инфекционист также рекомендует при недомогании, насморке или боли в горле не ходить на корпоратив, а остаться дома, чтобы не заражать окружающих.

Ранее российские врачи спрогнозировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране в ближайшие месяцы. Большинство из них считают, что число заражений продолжит расти. Среди причин, которые препятствуют победе над COVID, врачи на первое место поставили нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с предполагаемыми носителями вируса (84%). На втором и третьем местах — отказ от ношения масок (77%) и активное посещение общественных мест (74%). В пятёрку причин также вошли нежелание россиян прививаться (73%) и отсутствие привычки мыть руки и пользоваться антисептиками (49%).