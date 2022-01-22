Вирусолог: «омикрон» — это не вакцина

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что крайне опасно считать «омикрон»-штамм коронавируса вакциной и стремиться к заражению им. При этом он отметил, что после очередной волны COVID-19 можно будет «ожидать передышки в заболеваемости коронавирусом», потому что многие люди получат иммунитет. Об этом сообщают «Известия».

Даже если «омикрон» в десять раз менее летальный, чем «дельта», всё равно будут пусть не тысячи, но сотни умерших от «омикрона». Это совершенно несопоставимо с уровнем безопасности, который мы ожидаем от вакцин, — рассказал Лукашев.

Вирусолог добавил, что нет научных подтверждений тому, что «омикрон» будет хорошо защищать от «дельты».

Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от «омикрон»-штамма по сравнению с иностранными аналогами из-за отличий в конфигурации, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. Эксперт добавила, что это способствует появлению в организме антител различного типа.