Вирусолог обвинил Гинцбурга в преждевременных рекомендациях

Любые рекомендации по применению назальной вакцины совместно с классическим «Спутником V» следует давать лишь после публикации официальных исследований о её регистрации, об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Сергей Вознесенский. Так эксперт отреагировал на советы главы Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Об этом сообщает РБК.

Я скептично к этому отношусь. На сегодняшний день ещё не опубликованы результаты испытаний интраназальной вакцины, она не зарегистрирована. Поэтому давать такие рекомендации пока преждевременно, — пояснил Вознесенский.

Он добавил, что из-за низких темпов вакцинации населения слишком рано говорить о необходимости дополнительного приёма назальной вакцины. Тем не менее Вознесенский отметил, что в целом рекомендации Гинцбурга логичны.

Ранее председатель Рязанской областной думы, депутат от «Единой России» Владимир Сидоров заявил, что людей, которые покупают и продают сертификаты о вакцинации против коронавируса, нужно расстреливать. Соответствующий ролик опубликовал руководитель фракции КПРФ в регионе на своей странице во «ВКонтакте».