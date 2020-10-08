Вирусолог назвал особенности второй волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/c2871284-0a0f-11eb-8dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сценарий осенней волны коронавируса отличается от весеннего меньшей летальностью среди заражённых. Такое мнение высказал профессор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Как заявил вирусолог, в России нынешняя эпидемиологическая обстановка близка к западной. Сейчас и здесь и там фиксируется небольшой процент смертности от коронавируса.

Если раньше была ситуация совершенно страшная и там и там, потому что очень высокая летальность, то сейчас мы примерно идём на равных, близко, — отметил Альтштейн.

Он напомнил, что на Западе весной летальность была порядка 10–15%, сейчас — меньше 1%. В России летальность на уровне 1,5%. Поэтому для россиян большой разницы между этими эпидемиями нет, считает он.

Вирусолог утверждает, что со временем летальность будет только снижаться, потому что вирус меняется и становится менее патогенным, в то же время и медицина не стоит на месте — появляются новые лекарства, пишет URA.RU.

Как ранее сообщал NEWS.ru, вирусологи предполагают, что коронавирус пойдёт на спад в России ближе к январю. При этом определить однозначно пик заболеваемости они затрудняются.