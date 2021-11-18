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Вирусолог Альтштейн усомнился в выдаче QR-кодов по уровню антител

14:09, 18 ноября 2021
Вирусолог Альтштейн усомнился в выдаче QR-кодов по уровню антител Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн усомнился в эффективности выдачи QR-кодов исходя из уровня антител. По его словам, это приведёт к росту фальсификаций справок из-за различных подходов к определению показателя иммунной защиты, пишет «Газета.Ru». 

Альтштейн уточнил, что определением антител занимается большое количество коммерческих компаний, каждая из которых использует собственную методику. Привести все их к общему стандарту будет непросто.

Антитела тоже бывают разные, там бывают нейтрализующие антитела, которые никто не определяет, и общие антитела. Я боюсь, что введение этого признака приведёт к тому, что будут фальсификации, фальшивые справки и всё это будет плохо, — сказал учёный.

Ранее Росздравнадзор призвал медицинские организации пересчитать антитела к коронавирусу по единой методике, определённой ВОЗ. В документе надзорного ведомства приводится список из шести тестов, по которым можно официально пересчитать количество антител.

Единая система подсчёта антител позволит сравнить уровень защищённости людей в разных странах. Так, по мнению главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для полной защиты от «дельта»-штамма будет достаточно 300 международных единиц BAU. 

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