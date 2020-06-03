Узнать о диагнозе «ВИЧ» — тяжёлый стресс даже для взрослого человека. А жить с этой болезнью с рождения и сохранить адекватное психологическое состояние — вообще под силу не каждому. По данным главного внештатного специалиста Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгения Воронина, подростки ­— самая проблемная группа среди заражённых вирусом. Они чаще других не хотят принимать нужные препараты и умирают на финальной стадии заболевания.

За последние пять-шесть лет в мире смертность от СПИДа (финальная стадия ВИЧ. — NEWS.ru) снизилась на 30% во всех возрастных группах. Исключение составили подростки (от 12 до 18 лет) — они стали умирать от этого заболевания на 50% чаще. Такие данные озвучил главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин. Он связал высокий уровень смертности подростков с психологическими проблемами, которые присущи переходному возрасту.

Подросток часто не хочет принимать как сам диагноз, так и поддерживающую лекарственную терапию. Это происходит по нескольким причинам: плохие знания о самой болезни или неверие в эффективность препаратов. Многие дети пережили смерть своих родителей от ВИЧ и думают, что она неизбежна. Также многие просто устают от постоянной медикаментозной терапии. Евгений Воронин главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

В России эта проблема ещё сопряжена с тем, что большинство детей с ВИЧ не получают нужной моральной поддержки. По данным Воронина, лишь 30% заражённых несовершеннолетних живут в полных семьях, около 30% находятся под опекой близких родственников, а 10−15% помещены в детские дома. По данным экспертов, подростки с ВИЧ в три раза чаще, чем здоровые страдают депрессивными расстройствами и в два раза чаще задумываются о суициде.

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С каждым годом в России растёт общее число ВИЧ-инфицированных подростков. Сейчас их насчитывается пять тысяч человек. Если ещё три-четыре года назад их доля от общего числа заражённых детей составляла 30%, два года назад — 40%, то сегодня их примерно половина, отметил Воронин. Большинство заразились от своих матерей при рождении или во время грудного вскармливания.

Так проявляются отголоски печальной ситуации, сложившейся в начале 2000-х годов, когда менее половины ВИЧ-инфицированных женщин состояли на учёте в женской консультации, а каждый пятый ребёнок, рождённый от матери с ВИЧ, заражался этим заболеванием.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время число больных детей и подростков снизится, потому что сегодня 98% малышей, рождённых у ВИЧ-положительных мам, здоровы. Это связано с тем, что более 95% беременных получают противовирусную терапию, которая препятствует заражению ребёнка.

Одной из острых проблем является также СПИД-диссидентство. Хотя сейчас ВИЧ-инфекция у детей выявляется очень рано (к возрасту двух месяцев обследованы более 80% детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей, а к четырём месяцам — порядка 96%), часть младенцев протестировать не удаётся из-за противодействия родителей. Не всегда ВИЧ-инфицированные родители дают согласие на обследование и лечение своих детей. Ребёнок, рождённый от ВИЧ-инфицированной матери, в обязательном порядке должен быть обследован. И чем позже будет выявлена инфекция, тем больше вероятность того, что без терапии ребёнок скончается.