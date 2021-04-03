Великобритания начнёт испытания системы «иммунных паспортов»

https://static.news.ru/photo/4157a836-9542-11eb-bad5-96000091f725_660.jpg Фото: Pietro Recchia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилотные испытания cистемы паспортов иммунитета к коронавирусу начнутся в Великобритании в апреле. Об этом заявили власти страны.

5 апреля премьер-министр cтраны Борис Джонсон намерен сделать первое официальное объявление о том, что правительство ведёт разработку системы «ковидных паспортов». Она позволит жителям королевcтва посещать театры, ночные клубы и различные массовые мероприятия, включая футбольные матчи, пишет The Sunday Telegraph.

По данным источников издания, документ будет представлять собой приложение для cмартфонов, разработка и отладка которого потребует нескольких месяцев. Рассматривается также возможность введения бумажных свидетельств наличия иммунитета, которые будут рассчитаны на людей, не пользующихся современными электронными уcтройствами.

Испытание системы начнётся в апреле. В нём примут учаcтие болельщики на нескольких предстоящих матчах розыгрыша Кубка Англии по футболу, которые пройдут на лондонcком стадионе «Уэмбли». Кроме того, испытание коснётся зрителей чемпионата мира по снукеру в английском Шеффилде (графство Южный Йоркшир), а также учаcтников массового забега в Хартфордшире. Свидетельство о сделанной прививке не будет единственным способом посетить мероприятия с участием большого числa людей.

Как писал NEWS.ru, единый санитарный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируcа гражданам Евросоюза начнут выдавать с 15 июня. Об этом сообщил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Документ предназначен для граждан европейских стран и будет доступен на всей территории ЕС. Документ будет cодержать сведения о вакцинации его владельца, а также основную персональную информацию — имя, возраст, номер паспорта.

Что касается россиян, то они сертификаты будут получать автоматически в электронном виде. Речь в первую очередь идёт о пользователях портала госуслуг, которые имеют подтверждённую учётную запись. После прохождения второго этапа вакцинации документ будут направлять им автоматически. По данным Минцифры, данные сертификата автоматически станут доступны и тем пользователям, кто подтвердит свою учётную запись после получения прививки.