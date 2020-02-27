Американские биологи исследовали микрофлору рта курильщиков и вейперов. Выяснилось, что у последних происходят уникальные изменения в видовом составе и численности микробов.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что опасная болезнь, связанная с вейпингом, была обнаружена медиками у 17-летнего подростка из Канады. Она не похожа на заболевание, которое было выявлено у американских вейперов. Выявленная болезнь напоминает ту, от которой страдали работники фабрик по производству попкорна при вдыхании масляного ароматизатора.
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