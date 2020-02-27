https://static.news.ru/photo/7464d27c-596a-11ea-b886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские биологи исследовали микрофлору рта курильщиков и вейперов. Выяснилось, что у последних происходят уникальные изменения в видовом составе и численности микробов.

Как пишет научный журнал iScience, из-за изменения микрофлоры вейперы оказались более уязвимы к инфекциям и воспалениям, в частности к появлению гингивита, периодонтита и других болезней дёсен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опасная болезнь, связанная с вейпингом, была обнаружена медиками у 17-летнего подростка из Канады. Она не похожа на заболевание, которое было выявлено у американских вейперов. Выявленная болезнь напоминает ту, от которой страдали работники фабрик по производству попкорна при вдыхании масляного ароматизатора.