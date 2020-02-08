Очередная попытка сделать из маленького ребёнка вегетарианца закончилась плачевно в Ставропольском крае. У 46-летней женщины представители органов опеки забрали истощённую девочку. Из-за отсутствия животного белка в рационе она была серьёзно больна. Также мама не проходила медицинские осмотры и письменно отказывалась от предлагаемого лечения. Это усугубило состояние девочки.

Допустимо ли совсем не кормить маленького ребёнка мясными продуктами и как это скажется на его здоровье в дальнейшем, NEWS.ru узнал у диетологов и эндокринологов. Врачи ответили почти единогласно, что систему питания нельзя выбирать за ребёнка. Предпочтения в пище он должен выбрать сам, во взрослом возрасте.

При правильном подходе отсутствие животных продуктов в рационе можно заменить растительными — на это рассчитана классическая вегетарианская программа. Однако такой подход к питанию допустим для взрослых, но не для детей, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Объяснение простое: организм детей быстро растёт.

Для детей нормы по многим аминокислотам завышены. Например, по лейцину, изолейцину и валину. Они, конечно, содержатся в растительных компонентах, но в меньшей степени, чем в мясе или птице. При недостатке этих и других аминокислот возможны серьёзные проблемы со здоровьем. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Matthias Hauser/imagebroker.com/Global Look Press

Растущему организму не обойтись без большой дозы белка. Некоторым особо активным детям его необходимо два-четыре грамма на килограмм веса. Для сравнения: взрослому человеку, согласно рекомендациям Национального института здоровья США, нужно 0,8 грамма на килограмм. Такую норму невозможно «добрать» только с помощью растительных компонентов, убеждён Евгений Арзамасцев. Поэтому вегетарианство в детском возрасте грозит проблемами с костной системой и суставами, может замедлить рост.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин идею исключения животных продуктов из рациона любого человека считает ошибочной. Белки в растительных продуктах отличаются по составу от белков в мясе животных. К тому же последние усваиваются во много раз лучше.

Белки из мяса, рыбы или яиц усваиваются почти на 100%. Белок из сои — только на 60%. И это ещё очень хороший показатель усвояемости. Протеины, получаемые из многих орехов или грибов, усваиваются только на 20-30%. Александр Батурин руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии

Самый главный микроэлемент, который человек получает из мяса, — это железо. В нужном количестве он не содержится ни в одном растительном продукте, полагает Батурин. При его недостатке разовьётся анемия или малокровие.

Это состояние может быть опасно для ребёнка. Оно ухудшает качество жизни, нарушает работу иммунной системы. Из-за кислородного голодания клеток сердца нарушается его сократительная функция. Это может стать причиной развития сердечных заболеваний.