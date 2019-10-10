https://static.news.ru/photo/780ea16a-eb46-11e9-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/Global Look Press

Только 20% россиян следят за состоянием своих родинок. 39% обращают внимание на образования лишь иногда. Ещё сорок — полностью игнорируют. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании также говорится, что о меланоме слышали почти 65% респондентов, а определение смогли дать почти 45%. 15% граждан связывают недуг с онкологией кожи. Хуже всего о заболевании информированы люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители сёл, говорится на сайте ВЦИОМ .

Меланома является злокачественной опухолью. Она развивается из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Она располагается на любом участке кожного покрова и маскируется под родинку. Это одна из наиболее опасных видов онкологии. Высока вероятность рецидива и метастазов во все органы человека.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в США установили главную причину возникновения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) у людей. Проведённое исследование показало, что заболеванию могут способствовать мутации двух дефектных клеток в генах IDH2 и SRSF2.