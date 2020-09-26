В ВОЗ считают, что коронавирус может превратиться в сезонную инфекцию

https://static.news.ru/photo/87c58faa-018a-11eb-82de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключил, что COVID-19 может стать сезонной инфекцией.

Возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может случиться, но я оптимист. Это значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему, — сказал Клюге в интервью ТАСС.

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции возникла в китайской Ухани в конце 2019 года. После этого COVID-19 охватил весь мир и 11 марта ВОЗ признала её пандемией. В мире коронавирусом заразились более 32,8 млн человек, свыше 994 тыс. умерли.

Как писал NEWS.ru, Клюге, говоря о России, заявил, что во время роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа может не понадобиться введение всеобщего карантина. В стране будет необходимо принять локальные меры.