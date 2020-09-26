ВОЗ: Россия может избежать карантина во время роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/30c9af14-018b-11eb-a9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России во время роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа может не понадобиться введение всеобщего карантина. В стране будет необходимо принять локальные меры. С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости можно расценивать как продолжение первой волны пандемии, а не начало второй. Как подчеркнул Клюге, с апреля по июнь наблюдалось снижение уровня распространения COVID-19. И причиной тому были не естественные причины, а строгий карантин.

Говоря о второй волне в РФ директор Европейского ВОЗ подчеркнул, что с окончанием карантина вирус возвращается. Однако в этом контексте он сообщил и хорошую новость. По словам Клюге, в феврале все были застигнуты пандемией врасплох: скорость распространения вируса была высокой, больницы оказались переполнены. Сейчас же такой ситуации не повторится.

В настоящее время у государств гораздо больше возможностей тестировать население и наблюдать за пациентами. Кстати, у России невероятные возможности тестирования. То есть теперь мы не должны сразу думать о немедленном введении общенационального карантина, надо действовать локально, — цитирует Клюге ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, система здравоохранения в России готова к худшему прогнозу по распространению коронавирусной инфекции, считает замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.