В Роспотребнадзоре заявили о готовности к худшему прогнозу по COVID

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Минздрав и другие российские ведомства должны в ближайшие три месяца проработать план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, она рассчитана на следующие 15 лет, — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией подтвердила...