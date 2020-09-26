В Роспотребнадзоре заявили о готовности к худшему прогнозу по COVID

https://static.news.ru/photo/daca5612-018b-11eb-bd93-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Система здравоохранения в России готова к худшему прогнозу по распространению коронавирусной инфекции, считает замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.
В России достаточно много резервных коек, особенно в Москве. Я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что всё-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает, — заявил он в интервью РИА Новости.
Горелов напомнил, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для различных организаций, призванные сократить риски распространения инфекции. По его словам, предложенные ведомством меры достаточны для сдерживания заболевания.
Как сообщал NEWS.ru, ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны заражаемость COVID-19 в России в октябре этого года. По последним данным, рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений в сутки, 27 сентября — 7867.