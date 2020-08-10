В ВОЗ не считают COVID-19 сезонным заболеванием

https://static.news.ru/photo/e45ee4b6-db04-11ea-adec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira/www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает данными касательно того, что COVID-19 является сезонным заболеванием, заявила в ходе брифинга эксперт организации Мария ван Керкхове.

Мы каждый день узнаём что-то новое в отношении этого вируса. Вирус никуда не делся. И нет никаких указаний на то, что он является сезонным. Он продолжает циркулировать, и большинство населения остаётся уязвимым перед ним. Поэтому мы должны делать всё, что от нас зависит, чтобы предотвращать инфицирование и спасать жизни, — подчеркнула ван Керкхове, слова которой приводит ТАСС.

Она также призвала людей соблюдать рекомендации правительств и самостоятельно принимать меры для сокращения рисков.

По данным на 10 августа, количество умерших от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 15 001 человека. Из них 70 скончались за последние сутки. Всего число выявленных заболевших составляет 892,6 тысячи человек. Количество выздоровевших возросло на 3259 и достигло 696,6 тысячи человек.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку входят США (более 4,9 млн заразившихся), Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (более 2,1 млн).

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 19,6 млн человек. Жертвами инфекции стали более 727 тысяч человек, выздоровели — 11,9 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил положительную динамику развития ситуации с коронавирусом в стране. По словам главы Минздрава РФ, в настоящее время из 132 тысяч коек для пациентов с COVID-19 свободны 35%.