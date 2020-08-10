В ВОЗ назвали сумму, нужную для всеобщего доступа к вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b14f2922-db05-11ea-80e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, сколько понадобится денег, чтобы обеспечить всеобщий доступ к разрабатываемым в мире вакцинам от коронавируса.

На одни только вакцины потребуется более $100 млрд, — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

По его словам, сбор средств, который проводился в апреле, позволил собрать примерно 10% от нужной суммы.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса, например формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм, вызывает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Как заявили 7 августа в российском Минздраве, вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи будет зарегистрирована 12 августа, её производство начнётся в сентябре. Первыми вакцину получат врачи и пожилые люди.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.