В Credit Suisse оценили перспективы «сухой» формы «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/5b821b6e-2739-11eb-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России.

Аналитики одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse считают, что у вакцины «Cпутник V» есть преимущество из-за «сухой» формы. Её проще транспортировать.

Вакцина может храниться в лиофилизированной форме (сухой, слегка замороженный порошок. — NEWS.ru), что может быть преимуществом при её распределении и доставке в труднодоступные места, — цитирует РИА Новости доклад аналитиков.

По мнению специалистов, такая форма может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие хранения и перевозки при низких температурах (от минус 18 градусов до минус 20 градусов).

Кроме того, данные учёных свидетельствуют о том, что эффективность замороженной вакцины сопоставима по иммуногенности с «сухой» вакциной, которой достаточно температуры от 2 до 8 градусов.

С другой стороны, аналитики считают, что у вакцины «Cпутник V» есть и минусы. Производство лиофилизированной формы занимает больше времени и отнимает больше ресурсов. Поэтому во время пандемии у замороженных вакцин будет преимущество.

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» по результатам исследований продемонстрировала эффективность на уровне 92%. Предъявленные показатели были получены в результате первого промежуточного анализа данных. С момента первой иммунизации добровольцев до получения указанных сведений прошёл 21 день.