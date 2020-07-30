В Санкт-Петербурге сравнили российскую и импортную вакцины от гриппа

https://static.news.ru/photo/43bcb3e4-d29e-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в скором времени начнётся ежегодная плановая вакцинация от гриппа. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва провела сравнение отечественной и импортной вакцины.

Нам поступят отечественные вакцины, которые содержат четыре актуальных штамма вируса гриппа. Выбор есть, можно выбрать на платной основе импортные вакцины. Но наша по параметру эффективности не уступает зарубежным. Медработники прививаются, 95 процентов от всего коллектива нашей вакциной, — отметила Соловьёва, слова которой приводят «Невские новости».

Об эффективности российской вакцины также рассказал и.о. директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов. По его словам, ВОЗ признаёт вакцину от гриппа одним из безопаснейших препаратов.

От года к году эффективность вакцины различна. ВОЗ предлагает штаммы в феврале для включения вакцины, которые мы начнём использовать в сентябре. Могут прийти вирусы, которые не совпадают с теми, что были включены, — рассказал он.

В 2020 году главной задачей вакцинации станет прививание до 75% пожилых людей. Старт иммунизации может быть дан уже через месяц, в конце августа.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам рассказали об одновременном заражении гриппом и коронавирусом.