Россиянам рассказали об одновременном заражении гриппом и коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ead02352-d260-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году в России ожидается появление новых штаммов гриппа. В стране также продолжается пандемия COVID-19, к осени текущего года уровень заболеваемости может повыситься. Что, если человек не успеет привиться от гриппа, который тоже начнёт набирать силу в осенне-зимний сезон?

За время нынешней эпидемии вирусологи фиксировали случаи, когда один и тот же пациент заражался гриппом и коронавирусом, пишет KP.RU.

Известно, что два этих вируса относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, тогда как коронавирус — лёгкие и их капилляры. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её словам, при сочетанной инфекции увеличивается длительность заболевания. Кроме того, болезнь может протекать в более тяжёлой форме.

В целом коронавирусы и грипп являются абсолютно разными типами вирусов. Их эволюция отличается. Так, летальность от COVID-19 в среднем в 8–10 раз выше, нежели от гриппа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умер 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19. За последние сутки в РФ зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9322 человека и достигло 629 655.

Ранее NEWS.ru писал, что риск заражения COVID-19 по-прежнему существует, в связи с этим населению России следует продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.