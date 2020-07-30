Директор НИИ Склифосовского объяснил важность ношения масок

https://static.news.ru/photo/9b796682-d257-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Риск заражения COVID-19 по-прежнему существует, в связи с этим населению России следует продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

На самом деле это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идёт на спад. Сейчас, конечно, остаётся риск того, что кто-то заражён и может передать вирус в местах большого скопления людей, — пояснил Петриков в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что маски необходимо носить в обязательном порядке при условии наличия даже малейшего недомогания, а также каких-либо признаков простуды или респираторного заболевания. По словам Петрикова, маска позволяет фильтровать воздух и защищает всех окружающих от риска заражения вирусом.

Надо понимать, что человек может невольно касаться своего лица, и ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете своё лицо. Мне кажется, что надо продолжать дисциплину и продолжать быть осторожными, — подытожил врач.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умер 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19. За последние сутки в РФ зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9322 человека и достигло 629 655.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге может начаться новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты прогнозируют, что с началом учебного года число заболевших может вырасти на 15–20%. Вторую вспышку COVID-19, по их мнению, могут спровоцировать иногородние студенты, которые вернутся в мегаполисы.