В РСПП предложили обеспечить санаторное лечение для переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/82a00998-aa04-11ea-8318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/GlobalLookPress

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медицинского персонала, который работал с такими пациентами. Механизм субсидирования предлагают установить минимум до 2022 года.

РСПП направил письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

Союз считает, что обеспечение санаторно-курортного лечения после пандемии коронавирусной инфекции поможет снизить нагрузку на здравоохранение благодаря своевременной реабилитации.

Кроме того, Национальная курортная ассоциация полагает, что подобная мера поддержки поможет восстановлению и развитию туризма по России.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что учреждения, у которых есть лицензия на проведение санитарно-курортного лечения, смогут принимать отдыхающих с 1 июня 2020 года. Политик считает, что снятие ограничений для курортов и санаториев поможет восстановить внутренний туризм в России.