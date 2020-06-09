В РСПП предложили обеспечить санаторное лечение для переболевших COVID-19

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медицинского персонала, который работал с такими пациентами. Механизм субсидирования предлагают установить минимум до 2022 года.
РСПП направил письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину,
Союз считает, что обеспечение санаторно-курортного лечения после пандемии коронавирусной инфекции поможет снизить нагрузку на здравоохранение благодаря своевременной реабилитации.
Кроме того, Национальная курортная ассоциация полагает, что подобная мера поддержки поможет восстановлению и развитию туризма по России.
Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что учреждения, у которых есть лицензия на проведение санитарно-курортного лечения, смогут принимать отдыхающих с 1 июня 2020 года. Политик считает, что снятие ограничений для курортов и санаториев поможет восстановить внутренний туризм в России.
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