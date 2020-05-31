Санатории и курорты России начнут работать с 1 июня

https://static.news.ru/photo/e4d73bbe-a391-11ea-b62a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jinxu/Xinhua/GlobalLookPress

Российские санатории и курорты могут начать работу с 1 июня, если будут соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что учреждения, у которых есть лицензия на проведение санитарно-курортного лечения, смогут принимать отдыхающих с начала лета 2020 года. Политик считает, что снятие ограничений для курортов и санаториев поможет восстановить внутренний туризм в России, сообщает РИА Новости.

Однако санитарно-курортные учреждения не спешат воспользоваться возможностью. Многие из них опасаются неясности в требованиях по мерам санитарных ограничений. Известно, что некоторые санатории и курорты Ставропольского и Краснодарского краев изъявили готовность к открытию. Но многие пока не готовы к началу работы.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что открытие санаториев без медицинской лицензии будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в конкретном регионе.