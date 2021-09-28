В Россию могут начать ввозить незарегистрированные вакцины

Минздрав РФ предложил начать ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов и вакцин. Информацию о соответствующем законопроекте опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится , что ввозимые в Россию биомедицинские клеточные продукты предполагается включить в государственный реестр, кроме конкретной партии незарегистрированного продукта, который предназначен для государственной регистрации или для оказания помощи конкретному пациенту, которому этот препарат необходим.

Таким образом, ведомство захотело позволить использование незарегистрированных вакцин и лекарств клиникам Московского международного медицинского кластера (МММК). Они будут уведомлять соответствующий фонд обо всех побочных или нежелательных эффектах. Сам фонд будет вести учёт этих сведений и проверять качество лекарств.

Ранее НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко и «Фармпробег» провели опрос, который показал, что 33% россиян испытывают трудности с покупкой лекарств. В прошлом году этот показатель был ниже на 10%.