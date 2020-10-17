В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/362b274a-104e-11eb-81cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России суточная динамика распространения коронавирусной инфекции продолжает держаться на высоком уровне. Оперштаб сообщил о выявлении ещё 14 922 пациентов с диагнозом COVID-19. Накануне было 15 150 случаев, днём ранее — 13 754.

Наибольшее число инфицированных приходится на Москву — 4648. Следом идут Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов.

Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек.

С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже поправились. Жизни 24 002 пациентов спасти не удалось.

За сутки в России было сделано 523 тысячи тестов на коронавирус. Общее число лабораторных исследований, проведённых с начала пандемии, превысило 53,3 миллиона.

Рост заболеваемости наблюдается и в других странах. Накануне в мире зарегистрирован абсолютный рекорд по количеству новых случаев коронавируса — более 400 тысяч за сутки. Также антирекорд по заболевшим зарегистрирован во Франции — 30 621 случай.

Ранее в Минздраве заявили, что массовая вакцинация против коронавируса в России может начаться в последних числах ноября, писал NEWS.ru.