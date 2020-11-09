В России за сутки скончались 368 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ec240132-232e-11eb-9064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса за сутки стали 368 россиян, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Это на 112 летальных случаев больше, чем днём ранее.

В Москве от COVID-19 скончались 68 человек, в Санкт-Петербурге не удалось спасти 62 пациента.

В Ростовской области умерли 19 человек, в Московской — 16 пациентов, в Крыму зафиксированы 15 летальных случаев.

Общее число смертельных исходов с начала пандемии по стране выросло до 31 161 случая.

За последние 24 часа заболевание было обнаружено у 20 977 жителей России, 15 600 человек вылечились от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам ведущего научного сотрудника лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максима Гультяева, в 2021 году человечество окончательно победит COVID-19 и второй волны роста заражений не будет.