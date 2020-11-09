В России за сутки скончались 368 пациентов с коронавирусом

Жертвами коронавируса за сутки стали 368 россиян, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Это на 112 летальных случаев больше, чем днём ранее.
В Москве от COVID-19 скончались 68 человек, в Санкт-Петербурге не удалось спасти 62 пациента.
В Ростовской области умерли 19 человек, в Московской — 16 пациентов, в Крыму зафиксированы 15 летальных случаев.
Общее число смертельных исходов с начала пандемии по стране выросло до 31 161 случая.
За последние 24 часа заболевание было обнаружено у 20 977 жителей России, 15 600 человек вылечились от COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам ведущего научного сотрудника лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максима Гультяева, в 2021 году человечество окончательно победит COVID-19 и второй волны роста заражений не будет.