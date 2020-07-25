https://static.news.ru/photo/671720c4-ce4b-11ea-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлен 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,1% не имели никаких симптомов COVID-19.

Больше всего новых заболевших по-прежнему находят в Москве. За сутки в столице поставили 648 диагнозов, следом идут Свердловская область с 251 инфицированным, Ханты-Мансийский округ со 193 заражёнными, Красноярский край и Нижегородская область. Там поставлено 187 и 184 диагноза соответственно. В Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 179 человек.

За сутки в РФ полностью выздоровели 8366 человек, 146 врачи спасти не смогли.

С начала эпидемии в России COVID-19 заболели 806 720 человек, 13 192 из них скончались, 597 140 пациентов выздоровели.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.