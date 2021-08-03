В России разработан тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу

Тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу создали учёные Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. По словам директора института Арега Тотоляна, которые приводит телеканал «78», этап доклинических испыаний в настоящее время завершён, создатели надеются зарегистрировать тест до конца 2021 года.

Как рассказал Тотолян, доклинические испытания показали, что тест абсолютно безвреден по всем параметрам.

Сейчас мы находимся на стадии обсуждения с нашим основным регулятором — Минздравом, который решает вопрос о возможности начать проведение клинических испытаний. Если до нового года удастся пройти этап всех предрегистрационных испытаний и получить регистрацию, это будет достаточно хороший результат, — поведал директор НИИ.

Арег Тотолян пояснил, что клеточный иммунитет может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, которые выявляют стандартные тесты. Такой иммунитет не имеет количественного выражения, он может либо существовать в организме в принципе, либо полностью отсутствовать в нём. При этом в настоящее время не существует широко доступных для населения тестов, способных диагностировать такого рода иммунитет.

По словам учёного, новый тест работает по принципу теста Манту и представляет из себя подкожную инъекцию. Тест может применяться как для исследования индивидуального, так и для определения популяционного иммунитета, поскольку он максимально адаптирован для массового применения.