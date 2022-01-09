В России предрекли рост заражений COVID-19 после каникул

Распространение штамма «омикрон» может привести к подъёму заболеваемости к концу новогодних каникул. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма коронавируса «омикрон», — сказал эксперт.

Новый штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный в Африке, ВОЗ обозначила греческой буквой «омикрон». В настоящее время он получил распространение более чем в 100 странах мира, включая Россию, где выявлено 103 случая заражения.

По мнению специалистов, новый штамм может представлять угрозу, поскольку распространяется быстрее своих предшественников и может содержать большое количество мутаций.

Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для его достижения необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

В свою очередь британские учёные выяснили, что некоторые виды повседневных занятий повышают вероятность заражения коронавирусом. Самое рискованное из них — поход по магазинам.