В России предложили использовать искусственный интеллект в скорой помощи

Ежегодно в России умирают около 250 тысяч человек от сердечно-сосудистых заболеваний. Ситуация усугубляется тем, что выживаемость при внебольничном отказе сердца составляет всего 5–10%. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает использовать опыт ведущих стран мира, в которых новые технологии позволили радикально изменить эту статистику.

Спасти пациента, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием, может последовательность событий — вызов скорой помощи, распознавание остановки сердца, раннее начало сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), ранняя электрическая дефибрилляция, расширенная реанимация и постреанимационная помощь. Действовать нужно предельно быстро — с каждой минутой, проведённой без реанимационных процедур, шанс выжить снижается на 10%. И, напротив, незамедлительно сделанный закрытый массаж сердца позволяет сохранить жизнь почти в половине случаев.

Работа Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова Елизавета Королева/АГН «Москва»

Дефицит времени заставляет медиков со всего мира искать способ как можно скорее и точнее распознать сердечный приступ при обращении к диспетчеру скорой помощи, используя для этого искусственный интеллект. Так, в Дании система распознавания внебольничной остановки сердца проанализировала более 108,6 тысячи телефонных обращений в скорую помощь Копенгагена. Из них 918 звонков поступили после внезапной остановки сердца пациента до начала сердечно-лёгочной реанимации. Выяснилось, что диспетчеры правильно распознали 665 случаев, или 72,4% от общего числа, а искусственный интеллект — 772, или 84,1%. Кроме того, увеличилась и средняя скорость определения: вместо 54 секунд у оператора — 44 секунды у системы.

После успешного эксперимента эту технологию внедрили в работу службы экстренных вызовов Дании. Программа, работающая в фоновом режиме параллельно с оператором, ориентируется не только на слова и голоса, но и на фоновые звуки, фильтруя лишние шумы. В результате случаи остановки сердца фиксируются быстрее и чаще, а диспетчер остаётся на связи с позвонившим, инструктируя его, как быстро и правильно сделать сердечно-лёгочную реанимацию. Только в Копенгагене за год таким образом выявляют по 150 дополнительных случаев внебольничной остановки сердца.

Аналогичные технологии внедрили власти Италии и Франции. Система показала превосходство над решениями, принимаемыми человеком, обработав 3265 звонков на итальянском языке и 2069 звонков на французском. Показатель распознавания в Италии вырос на 3,9%, во Франции — на 5,5%. Прослеживается динамика — чем больше звонков обрабатывается искусственным интеллектом, тем точнее его выводы. Положительные результаты использования технологии распознавания показал и первый опыт, полученный Австралией, где система разрабатывается.

По мнению Давыдова, России тоже необходимо использовать искусственный интеллект в медицине. По его словам, внедрение технологии увеличит количество проводимых лечебных или реанимационных процедур до приезда скорой помощи. Следовательно, существенно вырастут шансы на выживаемость.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматель отметил, что разработки в этой сфере не должны иметь видимых препятствий, поскольку у России уже есть опыт применения искусственного интеллекта в скорой помощи. Так, в Москве программа определяет, является ли поступивший вызов экстренным или неотложным.

Финансирование предлагаемого нами решения можно осуществить в рамках федерального проекта «Искусственный Интеллект», разработанный в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Учитывая уже накопленный зарубежный опыт и имеющийся в стране уровень развития информационных технологий совместно с амбициями к развитию искусственного интеллекта, предлагаемая программа для распознавания сердечных приступов и остановок сердца может стать реальностью уже в ближайшие годы, — пишет Давыдов.

По словам общественника, искусственный интеллект способен к кратчайшие сроки сохранить жизнь тысячам россиян. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.