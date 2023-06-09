В России импортозаместили деталь для иностранных самолетов «Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолетов

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для самолетов зарубежного производства, пишут «Известия» со ссылкой на перевозчика. Отмечается, что в рамках совместного проекта было освоено производство детали для систем подачи воздуха в салон.

Производство принадлежит компании «Наука и инновации» при содействии ученых из Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского.

Отмечается, что фильтры соответствуют необходимым техническим характеристикам и на 20–25 процентов превышают качество аналогичных иностранных, что делает их более конкурентоспособными и экономически эффективными.

В Аэрофлоте сообщили, что планируют расширять линейку импортозамещенных компонентов.

Ранее американские власти заблокировали турецкой авиакомпании Southwind Airlines возможность выполнять рейсы в Россию на самолетах Boeing 737 MAX, пишут «Известия» со ссылкой на два источника среди российских перевозчиков. В статье отмечается, что после этого запрета авиаперевозчик обратился к российским компаниям с просьбой осуществить перевозку пассажиров с уже проданными билетами. В самой компании не стали комментировать информацию.