https://static.news.ru/photo/55365b3c-3c50-11ea-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов, — подчеркнул Огуль.

В нижней палате парламента сейчас рассматривается законопроект о биологической безопасности. Его приняли в первом чтении. Депутат сообщил, что законопроект направлен на то чтобы «выявлять и предупреждать угрозы биологического характера».

Документом вводится учёт производства и потребления антимикробных лекарственных препаратов, их перемещения через границу. Предлагается также ввести отпуск антимикробных лекарственных препаратов для медицинского применения по рецепту на лекарственный препарат. Законопроект, кроме того, предлагает ввести создание системы мониторинга продукции, созданной с использованием генно-инженерных технологий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что следует ожидать в ближайшее время случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах. Речь идёт о заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.